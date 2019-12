Dalla Francia, il Milan punta Sanson del Marsiglia

Secondo quanto riportato dal portale Le10Sport, il Milan sarebbe sule tracce di Morgan Sanson

Secondo quanto riportato dal portale Le10Sport, il Milan sarebbe sule tracce di Morgan Sanson. Il centrocampista del Marsiglia è un mediano tuttofare, abile soprattutto in fase di interdizione. Dopo il mancato riscatto di Bakayoko i rossoneri non hanno rinforzato la rosa con un giocatore in grado di recuperare palloni in mezzo al campo (con le conseguenze tattiche sotto gli occhi di tutti).

Il basso costo di Sanson potrebbe agevolare la trattativa tra i due club. Il cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro.