Dai giornali: «Pioli è il vero top player del Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, un’analisi sull’apporto di mister Pioli al Milan

Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina, un’analisi sull’apporto di mister Pioli al Milan:

«Il primo motivo per crederci resta Pioli, il vero top player di questa squadra. Da quando ha preso il posto di Giampaolo — avversario ieri nella Samp e predecessore “fuggente” nel Milan — è come se avesse sempre lavorato per questo obiettivo. Come se all’orizzonte ci fosse stato fin dal primo giorno lo scudetto, prima o poi, non una squadra all’epoca da ricostruire».