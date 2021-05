Da Torino a...Torino: non c'è respiro per il Milan di Pioli

Dopo aver archiviato la vittoria contro la Juventus, il Milan dovrà nuovamente affrontare una trasferta a Torino

Il destino ha voluto che la qualificazione in Champions passasse proprio dal Piemonte, in una doppia sfida che potrebbe lanciare Pioli verso il traguardo.

Come noto, non ci sarà tempo di riposare. Il turno infrasettimanale incombe e mercoledì vedrà nuovamente i rossoneri in campo, mentre la Juve sfiderà il Sassuolo (che lotta per l’Europa League).