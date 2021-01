Da quando si è fermato Gomez l’Atalanta è inarrestabile: il paradosso di Gasp

Momento magico dell’Atalanta che approda ai quarti di Coppa Italia e in campionato sono reduci da 3 vittorie consecutive. Ecco il segreto

Nils Liedholm sosteneva che in 10, con un uomo in meno, si giocasse meglio. Gasperini invece sta dimostrando con la sua Atalanta un altro teorema quasi paradossale, e ugualmente sorprendente. Togliendo il migliore la squadra sarà ancora più forte di prima. Come? E’ ancora presto per conferme definitive, ma nelle ultime partite sono arrivati segnali inequivocabili che hanno dato ragione all’allenatore. Dopo il bisticcio con l’argentino Gasperini lo ha messo ai margini, ma ha ottenuto risultati al di là delle migliori aspettative dai suoi.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24