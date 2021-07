Cutrone si avvicina al ritorno in Serie A, ecco chi lo vuole

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Patrick Cutrone sarebbe entrato nel mirino della Sampdoria. L’ex attaccante del Milan tornerebbe in Italia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Patrick Cutrone sarebbe entrato nel mirino della Sampdoria. L’ex attaccante del Milan tornerebbe volentieri in Italia dopo le esperienze in rossonero e in viola.

La Samp ha avviato i dialoghi con i Wolves per abbassare il prezzo del bomber italiano.