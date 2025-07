Curva Sud Milan, durissimo comunicato in vista del raduno di domani: parole pesantissime!

Curva Sud Milan, arriva il durissimo comunicato in vista del raduno di domani dei rossoneri di Allegri: assenza confermata

Un comunicato stringato ma dal peso specifico enorme ha scosso l’ambiente milanista nelle scorse ore. La Curva Sud Milano, cuore pulsante e voce del tifo organizzato rossonero, ha annunciato ufficialmente la sua assenza al primo giorno di raduno a Milanello del “nuovo” Milan, che vedrà il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Una decisione che non è passata inosservata e che apre a diverse interpretazioni sulla relazione tra la tifoseria e la società in questa nuova era.

L’annuncio è arrivato tramite una stories Instagram, un canale diretto e immediato, scelto per raggiungere capillarmente i sostenitori. Il messaggio è stato inequivocabile: “Domani la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po’ di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio…AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!“

Questa assenza è un segnale forte e inequivocabile. Non è solo una mancata presenza fisica, ma un messaggio carico di significati. Il raduno di inizio stagione è da sempre un momento di fermento e passione, l’occasione per i tifosi di riabbracciare i propri beniamini e dare il via ufficiale alla nuova annata sportiva. La scelta della Curva Sud di disertare questo appuntamento chiave, proprio in un momento di grandi cambiamenti come il ritorno di Allegri, suggerisce una presa di posizione ben definita.

Il comunicato della Curva Sud fa anche riferimento a un evento precedente, “ieri”, in cui la tifoseria si è comunque riunita, magari per stemperare le tensioni o per ribadire la propria identità. La frase “per respirare un po’ di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio” è particolarmente significativa. Sottolinea una sofferenza e una frustrazione per le restrizioni imposte negli stadi, riaffermando al contempo la voglia di vivere la propria passione in libertà e con i simboli che la rappresentano. Questo aspetto merita una riflessione approfondita, poiché tocca il profondo legame tra i tifosi e il club, un legame che va oltre i risultati sul campo e che si nutre anche di tradizione e libertà di espressione.

La decisione della Curva Sud di non essere presente a Milanello domani potrebbe essere interpretata come una manifestazione di dissenso o, quantomeno, di non totale allineamento con le recenti scelte societarie, in particolare quella relativa al ritorno di Massimiliano Allegri. Non è un mistero che il suo precedente addio avesse lasciato strascichi e divisioni all’interno della tifoseria, e il suo ritorno, seppur accolto da alcuni con speranza, non è unanimemente gradito.

In un contesto di calcio moderno sempre più distante dal cuore dei tifosi a causa di business e dinamiche puramente economiche, il gesto della Curva Sud Milano si erge a baluardo di un’identità e di un sentimento puro, quello del MILANISMO. Sarà interessante osservare come la società e la squadra reagiranno a questo segnale e se si aprirà un dialogo costruttivo per ricucire eventuali strappi e ristabilire quella sinergia tra campo e spalti che da sempre ha contraddistinto la storia del Milan. La palla passa ora alla dirigenza rossonera.