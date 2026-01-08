Curva Sud, tutta la solidarietà rossonera: striscione prima della sfida tra Milan e Genoa per la tragedia di Crans-Montana

Curva Sud, uno striscione a San Siro per ricordare le vittime del tragico rogo di Crans-Montana

Poco prima del fischio d’inizio di Milan-Genoa, lo stadio San Siro è stato teatro di un momento di profonda commozione. La Curva Sud Milano ha voluto manifestare la propria vicinanza e il proprio cordoglio nei confronti del Milan Club di Crans-Montana, la località svizzera colpita da un devastante incendio lo scorso 1 gennaio. La tragedia, che ha scosso l’opinione pubblica all’inizio del nuovo anno, è costata la vita a diverse persone, tra cui alcuni giovani ragazzi italiani, lasciando un vuoto incolmabile nelle comunità coinvolte.

Il cuore pulsante del tifo milanista ha esposto uno striscione semplice quanto toccante, che ha raccolto gli applausi di tutto lo stadio. Il messaggio recitava: «Uniti al dolore del Milan Club Crans-Montana. Un abbraccio ai familiari di tutte le vittime». Un gesto che conferma come il legame tra i tifosi vada ben oltre il rettangolo di gioco, unendo i sostenitori rossoneri nei momenti di difficoltà e lutto nazionale.

Curva Sud, il calcio si ferma per il dolore: un abbraccio oltre i confini

Questo atto di solidarietà sottolinea la sensibilità della tifoseria organizzata verso eventi che colpiscono i membri della propria “famiglia” sportiva, indipendentemente dalla distanza geografica. Il Milan Club di Crans-Montana rappresenta un presidio rossonero importante all’estero, e il riconoscimento pubblico della sua sofferenza davanti a migliaia di persone è stato un segnale di fratellanza molto forte.

In una serata dedicata ai traguardi sportivi e alla competizione, il ricordo delle vittime del rogo ha riportato l’attenzione sui valori umani che il tifo sa esprimere. La vicinanza ai familiari colpita da questa tragedia è diventata così il preludio di una partita giocata in un’atmosfera di grande rispetto, dimostrando che la passione per i colori sociali può trasformarsi in un potente strumento di conforto collettivo.