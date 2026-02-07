Cuomo si esprime: il nuovo equilibrio del Milan tra De Winter e Ricci

Cuomo si esprime: il noto giornalista analizza le strategie di Allegri per il Milan, sottolineando l’importanza della solidità difensiva ritrovata

Il momento attuale della squadra rossonera viene analizzato con precisione da Michael Cuomo, giornalista sportivo esperto di vicende milaniste. Al centro della riflessione c’è la gestione di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige la concretezza tattica e che sembra aver trovato in Koni De Winter — difensore belga moderno e pulito negli interventi — l’uomo giusto per blindare il reparto. Il tecnico sta dando continuità al giovane centrale, preferendolo talvolta a nomi più altisonanti per preservare l’alchimia della retroguardia.

Un altro punto focale riguarda l’attacco, dove brilla Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco specialista nel gioco aereo e nella protezione della palla. L’operazione condotta da Igli Tare, direttore sportivo esperto e lungimirante, ha permesso al Diavolo di avere un riferimento offensivo di peso già dai primi giorni di gennaio. Resta però il tema del centrocampo: se Samuele Ricci, talentuoso regista italiano dalla grande visione di gioco, sta crescendo sotto la guida di Allegri, mancano ancora i gol dei mediani per alleggerire il peso dell’attacco complessivo.

Le dichiarazioni di Michael Cuomo:

DIFESA E MERCATO – «Nel gioco delle figurine De Winter vale più di Tomori, la difesa del Milan non si sorregge con la qualità del singolo, ma con l’equilibrio, l’alchimia, le misure. Allegri punta su De Winter per dare continuità alle ultime partite, fa un discorso di dare continuità e solidità al reparto. La storia di Koni mi ricorda l’anno dello scudetto, quando tutti pensavano fosse fondamentale l’acquisto di un difensore, quando si fa male Kjaer e poi nasce la coppia Tomori-Kalulu e diventa certezza. Io l’assillo di dover prendere un difensore non ce l’ho, il problema del Milan come rosa è più a livello numerico. Fare mercato tanto per non ha senso, ha avuto senso l’acquisto di Fullkrug, prendere Niclas dieci giorni prima dell’inizio di mercato e averlo il 2 gennaio schierabile è stato un autentico miracolo di Tare e sta portando i suoi frutti. Come è entrato Fullkrug a Roma e Como lo vedi che è un giocatore che fa rumore».

CENTROCAMPO E GOL – «Sicuramente mancano i gol dai centrocampisti, Ricci è una bella scoperta, è la dimostrazione di quanto Allegri sia l’allenatore giusto per questa squadra; Allegri cerca di valorizzarlo in un altro ruolo, è un’operazione win-win. Adesso Ricci sa fare un ruolo in più. L’unico problema del centrocampo del Milan è che non hai i gol che avevi previsto, oggi se non hai i gol di Pulisic e Leao fai sempre più fatica».