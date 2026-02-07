Allegri Milan, gestione da record: una marcia inarrestabile in trasferta

Allegri Milan, il tecnico livornese sta guidando i rossoneri verso un primato storico grazie a una solidità esterna mai vista prima

Le immagini dei calciatori che festeggiano sotto il settore ospiti stanno diventando una piacevole costante per il tifo milanista. Anche dopo il perentorio 0-3 rifilato al Bologna, la squadra ha celebrato il successo insieme ai propri sostenitori, con i migliori in campo pronti a condividere la gioia sui canali ufficiali del club. In questo clima di entusiasmo, spicca la figura di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano celebre per la sua gestione equilibrata e la capacità di trasformare la difesa in un fortino inespugnabile. Il tecnico, come suo stile, ha preferito rientrare subito negli spogliatoi, mantenendo un profilo basso nonostante l’euforia collettiva.

Il trionfo in terra emiliana ha visto come protagonista assoluto Adrien Rabiot, il centrocampista francese di caratura internazionale, abile nel dettare i tempi di gioco e fondamentale negli inserimenti offensivi. La sua prestazione ha confermato quanto il Milan sia diventato letale lontano da San Siro: la squadra è infatti rimasta imbattuta in tutte le prime dodici trasferte della stagione 2025-26. Si tratta di un risultato senza precedenti da quando la Serie A è tornata al formato a 20 squadre nel 2004-05. A livello europeo, solo il Bayern Monaco riesce a tenere il passo della straordinaria striscia di risultati utili ottenuta dai rossoneri.

La forza della compagine di Allegri risiede in una continuità impressionante. Con 14 vittorie e 8 pareggi nelle ultime 22 gare di campionato, i rossoneri stanno dimostrando una tenuta mentale superiore rispetto alle inseguitrici, inclusi i nerazzurri dell’Inter, che faticano a mantenere lo stesso ritmo. Il prossimo banco di prova sarà la sfida di venerdì 13 a Pisa, un impegno che rappresenta la sesta trasferta nelle ultime otto partite, un tour de force che sta definendo i contorni di una stagione potenzialmente storica per i colori rossoneri.