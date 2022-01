Cucchi: «Campionato condizionato, non facile gestire questa situazione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha parlato così della situazione attuale nel campionato italiano. Le sue parole

«La situazione è molto complicata e non è facile gestire una cosa del genere. Di conseguenza è molto difficile anche per la Lega Calcio dover gestire un campionato in queste condizioni. Nell’ultimo protocollo però c’è qualcosa di più chiaro. Non era accettabile questo dualismo tra la Lega e le Asl, ora invece c’è una maggiore chiarezza e una maggiore uniformità. Non voglio dire che il campionato sia falsato, ma condizionato sì.»