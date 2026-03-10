Cruciani su Allegri: «Ci sono persone che non aspettavano altro che il suo fallimento. Li fa impazzire e io godo»

Cruciani festeggia i successi di Allegri a Numer1 podcast. Le parole del giornalista e opinionista in difesa del tecnico rossonero dopo il derby

Nel corso dell’ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha espresso la sua opinione su Massimiliano Allegri e sulle critiche che l’allenatore ha ricevuto nel corso della stagione. Secondo Cruciani, molte persone avevano atteso un fallimento di Allegri per criticarlo, ma l’allenatore ha dimostrato di essere tutt’altro che finito, rispondendo con successi tangibili sul campo.

LE CRITICHE E LA RISPOSTA DI ALLEGRI – «Ci sono persone che non aspettavano altro che il fallimento di Allegri per dire che è un allenatore finito, superato dal tempo, dalla storia. Sono le stesse persone che hanno visto tutti i loro idoli cadere in disgrazia, uno per uno. Succede ma se uno non è fondamentalista sa che passi dei periodi in cui vinci e periodi in cui perdi. Il punto è questo, aspettavano un passo falso per dire che è un allenatore antiquato, morto, e in questo momento glie lo sta mettendo in quel posto, non vedevano l’ora di dire che era un allenatore morto».

I RISULTATI DI ALLEGRI – «Invece due derby vinti, Champions quasi assicurata, 60 punti rispetto ai 44 dell’anno scorso. Fino ad adesso cosa volete dire? Li fa andare pazzi che raggiunga la Champions League in questo modo, questo gruppo di persone che avevano messo nel mirino Allegri come simbolo del male del calcio. E io godo come un pazzo».