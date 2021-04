Crotone, Simy: «Per alcuni sono scarso, ma arrivo dove altri non riescono»

L’attaccante del Crotone Simy Nwankwo ha lanciato la sfida a chi lo addita come “scarso”. Il suo nome tra i possibili vice-Ibra del futuro

Simy Nwankwo, attaccante del Crotone, sta sorprendendo tutti in questa stagione con ben 19 gol segnati in 33 partite. E in un estratto dell’intervista rilasciata a SportWeek, il nigeriano ha sfidato chi lo addita come “scarso”.

«Posso non essere il più raffinato tecnicamente, per alcuni sono addirittura scarso: non è un problema. Io sono Simy, sono alto quasi due metri e questo mi dà vantaggi e e anche svantaggi. Coi piedi e con la testa arrivo dove gli altri non riescono, ma negli spazi stretti so di non essere Messi. Quando mi arriva la palla, devo colpirla».