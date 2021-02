Crotone senza Messias: era il giocatore in campo per più minuti

Per la prima volta in stagione il Crotone non avrà in campo Junior Messias oggi a San Siro contro il Milan. Un talismano per Stroppa

Per la prima volta in questa Serie A, il Crotone non potrà fare affidamento su Junior Messias, squalificato: prima di questa giornata era il giocatore di movimento dei rossoblù rimasto in campo per più minuti nel corso di questo campionato (1784).

Solo Rodrigo de Paul (65) conta più dribbling riusciti di Junior Messias (58) nella Serie A 2020/21 – entrambi questi giocatori sono tuttavia squalificati per il prossimo turno.