Crotone-Milan LIVE: formazioni ufficiali, tabellino e cronaca testuale

Crotone-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della seconda gara di Serie A

Questa seconda giornata di campionato andrà in scena alle ore 18:00 di domani sera presso lo stadio Ezio Scida. I rossoneri vengono dalla sofferta e faticosa vittoria europea contro il Bodo/Glimt e dovranno dare continuità di risultato: solamente con la costanza l’obiettivo Champions può divenire finalmente raggiungibile. Pioli dovrà però fare i conti con la pesantissima assenza di Zlatan Ibrahimovic, in quarantena dopo la positività al Covid-19. Crotone-Milan live: il Diavolo affronterà un Crotone non esattamente tirato a lucido: la sconfitta per 4-1 contro il Genoa alla prima di campionato rappresenta infatti un preoccupante campanello d’allarme per mister Stroppa.

Crotone-Milan, cronaca testuale

Crotone-Milan, formazioni ufficiali

Crotone-Milan, ultime e probabili formazioni

CROTONE – 3-5-2 per gli uomini di Stroppa. In difesa, a protezione di Cordaz, giocheranno Magallan, Marrone e Golemic. A centrocampo ballottaggio Rispoli-Pereira, con il primo favorito. Eduardo, Cigarini e Zanellato occuperanno la zona centrale della mediana, mentre sull’altra fascia agirà Molina. Davanti spazio alla coppia formata da Simy e Messias.

MILAN – Assenze pesanti per mister Pioli, che dovrà rinunciare alla presenza di Zlatan Ibrahimovic, perno insostituibile dell’attacco rossonero. Uomini contatissimi anche in difesa, viste le assenze di Romagnoli, Conti, Musacchio e Duarte. Nel solito 4-2-3-1 spazio quindi ancora alla coppia difensiva Gabbia-Kjaer e ai terzini Calabria e Theo Hernandez. Partirà finalmente dal primo minuto Sandro Tonali al posto di Bennacer e al fianco di Kessie. Davanti invece sono diversi i ballottaggi: qualora Pioli dovesse confermare Colombo dal primo minuto, dopo la bella prestazione contro il Bodo, alle sue spalle agirebbero Rebic, Calhanoglu e Brahim Diaz. La seconda opzione invece prevede l’avanzamento del croato come prima punta e l’inserimento tra i trequartisti di Saelemaekers.