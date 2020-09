Milan, altro giro di tamponi: per Ibrahimovic test ogni due giorni

Altro giro di tamponi per il Milan e Zlatan Ibrahimovic: lo svedese verrà “testato” ogni due giorni in attesa della doppia negatività

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, oggi si saprà l’esito del tampone effettuato prima della partenza per Crotone da tutta la prima squadra rossonera, compreso Zlatan Ibrahimovic attualmente in isolamento domiciliare.

Per l’attaccante ci saranno test ogni due giorni per avere sotto controllo l’evolversi del virus e nel caso di doppio tampone negativo potrà tornare nuovamente in gruppo con il resto dei compagni.