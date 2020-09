Ibrahimovic: «Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, cattiva idea»

Zlatan Ibrahimovic è risultato oggi positivo al Covid-19. Lo svedese è in isolamento domiciliare e salterà la gara di questa sera contro il Bodo/Glimt. Questo il commento dello svedese su Twitter:

«Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo in ogni caso. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Cattiva idea».

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020