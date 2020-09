Crotone-Milan: Kjaer e Gabbia insostituibili, all’occorrenza c’è Kessié

Anche questo pomeriggio a Crotone il Milan si schiererà con Kjaer e Gabbia centrali difensivi, all’occorrenza può farlo Kessié

Crotone-Milan: Simon Kjaer e Matteo Gabbia confermati obbligatoriamente da Stefano Pioli anche questo pomeriggio in Calabria. La contemporanea assenza di Romagnoli, Musacchio e Duarte evidenzia un’emergenza difesa che anche Pioli ha ribadito in conferenza stampa.

Nel caso di imprevedibile disponibilità, l’unico altro giocatore attualmente presente in rosa in grado di occupare la posizione centrale d’emergenza è Franck Kessié ma come dichiarato da Stefano Pioli: «Spero che non ci sia l’esigenza».