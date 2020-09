Kessie, l’uomo designato per risolvere l’emergenza difesa: la conferma

Franck Kessie ha ufficialmente dato disponibilità a indietreggiare il proprio raggio d’azione in caso di bisogno: non è una novità

Intervenuto in conferenza stampa, in occasione dell’insidiosa trasferta allo Scida di Crotone, Stefano Pioli ha confermato la disponibilità di Franck Kessie a scalare sulla linea dei difensori in caso d’emergenza estrema. Ecco le parole del tecnico rossonero a riguardo:

«Ho parlato con Franck e mi ha dato la propria disponibilità in caso di bisogno. E’ l’unico giocatore che può giocare anche da centrale». Tra l’altro, il nuovo ruolo che potrebbe ricoprire Kessie in caso di esigenza, non risulta una vera e propria novità: l’ivoriano, originariamente, mosse i primi passi sul campo proprio da difensore centrale, soprattutto nel corso dell’avventura trascorsa a Cesena.