Crotone, il report dell’allenamento odierno

Prosegue gli allenamenti il Crotone in vista della prossima gara di campionato in programma domenica contro il Milan

Tra tre giorni si torna in campo: domenica, alle ore 15, il Crotone sarà di scena a San Siro contro il Milan per la seconda giornata di ritorno di campionato.

I rossoblù si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo per lavorare in vista della gara contro i rossoneri: nel menu odierno torelli, possesso, partitella a campo ridotto e – per chiudere la sessione del giovedì – cross e conclusioni in porta. Domani si replica e la squadra sarà nuovamente in campo all’Antico Borgo al mattino, per proseguire la preparazione.