Cristiano Ronaldo: «Ho giocato per grandi club e vinto tutto». Le parole del fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo durante la presentazione con l’Al Nasr ha parlato del motivo per cui ha lasciato l’Europa. Ecco le parole del fuoriclasse portoghese:

«Sono contento di questa sfida, sono stato accolto molto bene. Ho giocato per grandi club e vinto tutto, in Europa il mio lavoro era finito ed era arrivato il momento di questa opportunità in Asia. È una sfida per me, per il futuro, per i ragazzi e le donne di questa zona del mondo»