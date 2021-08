Crespo: «Quale panchina prenderei? Non me ne voglia Pioli»

Crespo intervistato da Gazzetta dello sport ha parlato anche del Milan a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica

Crespo intervistato da Gazzetta dello sport ha parlato anche del Milan a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione calcistica. Le sue parole.

NON ME NE VOGLIA PIOLI- «Posso scegliere?. Provo su quella del Milan, ma non me ne voglia il mio amico Pioli: questo è un gioco».

MOTIVO- «Mi piace il progetto: tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta voglia di imparare e, in più, qualche elemento di esperienza e di forte

personalità. Quest’annoi rossoneri si misureranno anche in Champions: sono convinto che faranno divertire la gente».