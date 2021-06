Crespo positivo al Coronavirus: aveva già ricevuto la prima dose di vaccino

Hernan Crespo è risultato positivo al Coronavirus: l’allenatore del San Paolo aveva ricevuto la prima dose del vaccino

Brasile attanagliato dalla morsa del Coronavirus: Hernan Crespo è risultato positivo al COVID-19. L’argentino, attualmente allenatore del San Paolo in Brasile, è risultato positivo ai test e non ha potuto seguire la squadra che questa sera affronterà il Ceará per la Serie A brasiliana. L’ex attaccante di Parma, Lazio, Inter, Milan, Genoa aveva avvertito dei sintomi e scelto di non partecipare alla trasferta di Fortaleza.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Crespo aveva ricevuto la prima dose del vaccino in Paraguay il 17 giugno, messo a disposizione dalla Conmebol, per staff, giocatori del San Paolo. Serve sottolineare che in Brasile avrebbe dovuto aspettare il suo turno per vaccinarsi. Secondo i protocolli eseguiti dalla Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), l’ex nerazzurro dovrà restare due settimane in isolamento.