Crespo: «Derby? Inter e Milan arrivano alla pari, ma...»

Hernan Crespo, ex attaccante di Inter e Milan e oggi allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport a due giorni dal derby:

COME ARRIVANO AL DERBY – «Inzaghi ha ritrovato le geometrie e gli equilibri che solo Brozovic sa garantire e la squadra si è rimessa in moto. Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto veri e propri”. Per Crespo, dunque, le due squadre arrivano alla pari. In particolare, Leao e Giroud sono attesi alla consacrazione per il portoghese e alla conferma dopo il derby di campionato per il portoghese».

CHI CI GUADAGNA DI PIU– «Il Milan, per due motivi. Primo, perché l’opportunità di alzare un trofeo metterebbe i ragazzi di Pioli di fronte a un traguardo logico per il percorso fatto, i cicli si aprono iniziando a vincere e questo è il momento. E poi c’è la carica che un successo, o il passaggio del turno visto che si può andare avanti anche con un pareggio, in un derby può lasciare nelle gambe e nella testa dei giocatori»