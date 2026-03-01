Cremonese Milan, lo Zini resta blindato: 0-0 all’intervallo

Cremonese Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri non riescono a sfondare nel primo tempo nonostante le fiammate in zona offensiva

Si è conclusa a reti inviolate la prima frazione di gioco allo stadio Zini, dove la Cremonese sta contendendo con ordine il campo a un Milan apparso propositivo ma poco concreto negli ultimi sedici metri. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico toscano celebre per il suo pragmatismo e la grande esperienza nella gestione dei campioni, ha creato diverse palle gol senza però riuscire a sbloccare il tabellino dei marcatori.

Il forcing rossonero: le occasioni del primo tempo

Il match ha visto i rossoneri vicini al vantaggio in più occasioni. Il primo a impensierire la retroguardia grigiorossa è stato Rafael Leao, l’ala portoghese dotata di uno scatto bruciante e grande dribbling, seguito a ruota da Christian Pulisic, il trequartista statunitense celebre per la sua rapidità e precisione tecnica nello stretto.

Tra i grandi protagonisti del finale di tempo spicca Youssouf Fofana, il mediano francese di grande strapotere fisico e sostanza, che si è inserito con frequenza in area avversaria cercando il colpo risolutore. Ottimo anche l’apporto di Luka Modric, l’esperto fuoriclasse croato e Pallone d’Oro capace di dettare i tempi della manovra con una qualità superiore, cercando costantemente l’imbucata vincente per i compagni.

La classifica e l’inseguimento alla Beneamata

Nonostante la pressione costante esercitata dagli uomini di Massimiliano Allegri, il risultato di parità non sorride alla compagine milanista in ottica scudetto. La classifica di Serie A, aggiornata in tempo reale, vede infatti il “Diavolo” occupare il secondo posto in graduatoria, ma con un distacco di ben 12 lunghezze dalla capolista.

L’Inter, guidata da Cristian Chivu, l’ex colonna della difesa interista oggi alla guida tecnica della prima squadra, ha infatti consolidato il primato vincendo ieri contro il Genoa. Per la formazione di Chivu si è trattato di un allungo decisivo, che obbliga ora il Milan a trovare il gol nella ripresa allo Zini per non veder scappare definitivamente i rivali cittadini. La partita resta apertissima, con i rossoneri chiamati a una prova di forza nei secondi 45 minuti di gioco.