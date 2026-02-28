News
Cremonese Milan, scelte fatte: difesa obbligata, Allegri lancia lui a centrocampo
Cremonese Milan, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve a centrocampo: Fofana dal primo minuto con Modric e Rabiot
In vista del lunch match di domani contro la Cremonese, Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi nodi tattici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero si affiderà a un 3-5-2 solido e di grande esperienza per blindare il secondo posto e rispondere alla pressione del Como.
In porta confermatissimo Mike Maignan, protetto da un terzetto difensivo obbligato dalle assenze: con Gabbia ancora ai box, spazio a Tomori, De Winter e Pavlovic. La vera novità riguarda la mediana: Youssouf Fofana sembra aver superato Samuele Ricci nelle gerarchie della vigilia e affiancherà i “senatori” Luka Modric e Adrien Rabiot (nonostante la diffida).
Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers a destra e il giovane Bartesaghi a sinistra. In avanti, fiducia totale alla coppia composta da Rafael Leão e Christian Pulisic.