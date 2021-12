Covid, il Consiglio dei Ministri approva il decreto sulle festività: le ultime

Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi minuti fa il decreto anti Covid sulle festività: ecco cosa serve per entrare allo stadio. Ultime

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività.

Tra queste l’adozione della mascherina all’aperto anche in zona bianca, l’uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, sforbiciata alla durata del green pass, che passa da 9 a sei mesi.

Una stretta anche sul calcio, sebbene più lieve rispetto a quanto prospettato all’inizio: non ci dovrebbe essere tampone per chi va allo stadio, ma basterà indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2, cioè quelle più filtranti nei confronti del virus