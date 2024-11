Costacurta: «Musah è stato il migliore in campo di Real Madrid Milan, la scelta di Fonseca è da sottolineare»

Costacurta a Sky Sport ha esaltato la prova di Musah contro il Real Madrid: «E’ stato il migliore in campo». Le parole anche su Fonseca

LE PAROLE – «E’ da sottolineare scelta fatta da Fonseca che Ancelotti non ha fatto. Avevamo puntato tutto sulla fascia sinistra del Milan che sarebbe stata il mismatch. Fonseca ha messo secondo me il migliore in campo che è stato Musah: ha giocato bene in fase offensiva e difensiva . Ha funzionato tutto, sorprende questa cosa in un certo senso. I 3 centrali si sono stretti, avevano meno spazio difendendo in 5».