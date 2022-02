ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Costacurta, presente nel studi di Sky Sport, ha detto la sua sul rendimento di Milan e Inter in vista del derby in Coppa Italia:

«Anche come punti l’Inter sicuramente è più in frenata del Milan, non ci si aspettava che potesse essere a questo punto»