Costacurta: «Alla base del Milan c’è una logica sostenibile»

Billy Costacurta ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi ha detto la sua sulla filosofia del Milan:

«Nella corsa al titolo è rientrata anche la Juve, ma solo in parte. Le prime tre restano avanti, l’Inter non deve sentirsi superiore dopo Liverpool. A livello internazionale le cose sono cambiate: oggi alla base del Milan c’è una logica sostenibile, che ha prodotto comunque idee vincenti. Prima la proprietà sfogliava l’albo e prendeva i palloni d’Oro: per dominare in Europa quella è la differenza…».