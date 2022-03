Costacurta: «Da quando è arrivato al Milan, Romagnoli non è migliorato»

Le parole di Alessandro Costacurta, che ha commentato il rendimento di Alessio Romagnoli

Le parole di Alessandro Costacurta, che ha commentato il rendimento di Alessio Romagnoli, ai microfoni di Tmw Radio:

«Credo che Romagnoli sia ancora quello che è arrivato dalla Roma. Non ho visto dei miglioramenti incredibili. E’ migliorato troppo poco per essere considerato un difensore forte e affidabile. Kalulu è affidabile ora, sa quando essere aggressivo e anche quando deve essere attento in fase di copertura. Vuol dire che il lavoro a Milanello viene fatto bene. In questo momento la differenza tra i due non la vedo».