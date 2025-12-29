HANNO DETTO
Costacurta punge Allegri: «Troppi passaggi in difesa, serve verticalizzare». Dato clamoroso sulla sfida di San Siro
Costacurta, ex calciatore del Milan e noto opinionista, ha criticato la proposta offensiva dei rossoneri nella gara vinta col Verona
Il successo del Milan sull’Hellas Verona ha convinto per il risultato, ma non ha risparmiato critiche tattiche da parte dei grandi ex rossoneri. Alessandro Costacurta, negli studi di Sky Calcio Club, ha analizzato con estrema lucidità le difficoltà mostrate dalla squadra di Massimiliano Allegri nel primo tempo, soffermandosi in particolare sulla gestione del possesso palla dei difensori.
Costacurta, l’analisi tattica di Milan Verona: 27 passaggi in 5 minuti
Costacurta ha messo in luce un dato statistico che fotografa l’eccessiva orizzontalità del gioco milanista nelle prime fasi del match:
- Possesso sterile: «Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali», ha evidenziato l’ex difensore.
- Mancanza di pressione: Costacurta ha criticato questa scelta, ricordando come storicamente lo spogliatoio rossonero puntasse a mettere subito pressione agli avversari, mentre oggi si fatica a verticalizzare.
- Il lavoro di Allegri: Se da un lato viene riconosciuto al tecnico il merito di aver lavorato sulla consapevolezza dei pericoli, dall’altro Costacurta sottolinea come non si sia ancora intervenuti sulla velocità delle verticalizzazioni.
Da Nkunku al fattore Füllkrug
L’opinionista si è soffermato anche sui singoli, analizzando il ruolo di Christopher Nkunku:
- Profilo tecnico: Definisce il francese un “buon giocatore e molto tecnico”, ma ribadisce che non è una punta centrale pura, motivo per cui ha faticato enormemente nel primo tempo prima di sbloccarsi nella ripresa.
- L’arrivo del tedesco: Riguardo all’inserimento di Niclas Füllkrug, Costacurta è scettico sul fatto che basti un uomo a cambiare la filosofia: «Non è importante chi c’è. Noi con Sheva e Pippo si andava sulla seconda palla», suggerendo che sia l’atteggiamento collettivo a dover cambiare per essere più diretti.