Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della riapertura degli stadi per i tifosi.

«Europei con il pubblico in Italia? Il Governo ha dato indicazione chiara dopo la richiesta della UEFA. Vogliamo che gli Europei si svolgano anche in Italia, perché è un segnale di fiducia. Se il piano vaccinale continua dobbiamo dare il piano con date per aperture. Spero che dalla prossima settimana potremo provare a calendarizzare le riaperture degli esercizi commerciali che necessitano di tempo per prepararsi.Lo sport è importante per il nostro paese. Per il prossimo campionato confido si possa ripartire con il pubblico anche se a capienza ridotta e seguendo protocolli stabiliti dal CTS. Mi aspetto i tifosi sugli spalti della serie A l’anno prossimo».