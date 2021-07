Corvino: «Muriel rifiutò il Milan, ora c’è la questione Vlahovic»

Pantaleo Corvino parla del mercato della Fiorentina e di Dusan Vlahovic: ecco le parole dell’ex direttore sportivo della viola

Pantaleo Corvino, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha parlato di Vlahovic e Muriel.

«Vlahovic? La qualità non ha età e può giocare in qualsiasi club blasonato. Spero rimanga a Firenze, ma un Direttore Sportivo deve ascoltare sempre tutte le offerte. Muriel? Lo abbiamo preso in prestito perché non avevamo le risorse per prenderlo subito. Lo convinsi a venire a Firenze e lui rifiutò il Milan».