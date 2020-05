Lucas Paquetà resta un obiettivo della Fiorentina che ora si sarebbe detta disposta ad inserire una contropartita tecnica per averlo

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a sondare il terreno per Lucas Paquetà. La valutazione fatta dal Milan per il centrocampista brasiliano oscilla tra i 25 e i 28 milioni di euro, una cifra proibitiva anche per la Fiorentina che per abbassare le pretese del club rossonero starebbe pensando ad inserire una contropartita tecnica.

Il quotidiano sportivo romano non specifica il nome del giocatore che potrebbe rientrare nella trattativa ma, conoscendo i precedenti sondaggi effettuati dal Milan, i giocatori appetibili sono due: Milenkovic e Castrovilli.