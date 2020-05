La Fiorentina insiste per Paquetà, ma il Milan non svende il brasiliano

Paquetà, la Fiorentina continua a guardare in casa Milan alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione

La Fiorentina continua a guardare in casa Milan alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Lucas Paquetà ha recentemente allontanato le voci di mercato che lo riguardano direttamente. Tuttavia, la Viola non sembra essersi rassegnata e sta continuando i dialoghi con i rossoneri. Gazidis ha già fatto sapere di non voler svendere il giocatore: per l’operazione servono una trentina di milioni oppure l’opzione prestito.

In altri termini, il Milan non farà minusvalenza ma cercherà di ripetere quanto fatto con Kris Piatek, ceduto all’incirca per la stessa cifra servita per acquistarlo dal Genoa.