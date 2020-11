Corsera, Milan, un precedente benaugurante per puntare all’obiettivo, al momento parliamo di obiettivo minimo riferito solo al Verona

DIECI ANNI- Come riporta il quotidiano di questa mattina, il Milan non era primo in classifica da Novembre 2010, stagione dello scudetto. Certo, sognare non è illecito ma sarà ancora più bello farlo durante la sosta con una vittoria e soprattutto se Lazio, Juve, Atalanta ed Inter si toglieranno punti a vicenda, prima del posticipo.