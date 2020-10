Corsera, l’esperta Inter contro il giovane Milan pronto al salto di qualità dopo aver convinto con una partenza folgorante e l’ok in Europa

Corsera, l’esperta Inter contro il giovane Milan pronto al salto di qualità dopo aver convinto con una partenza folgorante e l’ok in Europa.

NUMERI SOLO NUMERI- Come riporta il Corriere della Sera, l’età rossonera media si aggira sui 24.8 anni, (la più bassa del campionato) quella di Conte arriva a 28.2. Stando ai numeri ma non solo quelli relativi all’età anagrafica, il Milan potrebbbe si competere per l’Europa ma non ancora per lo scudetto…stando ai numeri.