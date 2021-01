Corsera, Il Milan ambizioso si regala Mandzukic. Anche Ibra ha detto si

Corsera, Mandzukic tra poco sarà un giocatore del Milan, oggi le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto dopo l’ok di Ibra

Corsera, Mandzukic tra poco sarà un giocatore del Milan, oggi le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto dopo l’ok di Ibra.

I DUBBI- Come riporta il Corriere della sera di questa mattina, i dubbi riguardavano non tanto la tenuta (il giocatore giura d’essere già pronto) quanto l’impatto sullo spogliatoio. Una volta che Ibra ha dato il suo assenso, l’affare è stato chiuso. Pioli? Entusiasta ovviamente e sta già pensando a come utilizzarlo: da centravanti al posto di Zlatan ma anche da esterno sinistro, come faceva Allegri alla Juventus.