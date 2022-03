Un sabato importante nella lotta scudetto: dal Napoli alle 15:00, passando per l’Inter all 18:00, fino al Milan alle 20:45 tutte in campo

Potrebbe essere un sabato importante in chiave lotta scudetto. Le prime tre della classe, pur ad orari differenti scenderanno tutte in campo quindi già domenica potremmo avere un quando più definito in ottica primo posto.

La prima a scendere in campo sarà il Napoli alle 15:00 contro l’Udinese. Poi toccherà all’Inter, impegnata nella sfida sulla carta più difficile, contro la Fiorentina. Chiuderà la serata il Milan di scena a Cagliari, conoscendo di fatto già i risultati delle rivali