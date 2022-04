Corsa Scudetto, Romulo: «La classifica strizza l’occhio al Milan». Le parole dell’ex centrocampista di Juve e Verona

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l’ex Juventus Romulo ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A. Di seguito le sue parole.

SCUDETTO – «La classifica strizza l’occhio al Milan, da qui alla fine però può succedere tutto. L’Inter, con una partita in meno, può ancora scavalcare le avversarie e cercare il secondo scudetto consecutivo. Domenica, però, vedo favorita la Juve: qualora i bianconeri vincessero lo scontro diretto, non escludo uno scherzetto a fine campionato. Chiellini e compagni hanno vinto più di tutti negli ultimi 10 anni, sanno come si arriva in fondo. Non è un caso che, negli ultimi due mesi, in campionato la Juve ha sbagliato pochissimo»