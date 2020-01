Corriere sport: “Ibra giudice rossonero. Deciderà chi è da Milan”

Corriere dello sport, Domenica 5 Gennaio, in taglio basso Ibrahimovic insieme a Boban e Maldini durante la conferenza di presentazione

Corriere dello sport, Ibrahimovic sempre al centro della scena, addirittura secondo il quotidiano come referente di Boan e Maldini per decidere chi è da Milan o meno. Di sicuro esperienza e carisma non mancano, chissà come la prenderanno a Milanello.

GIUDICE ROSSONERO- «Ibra giudice rossonero. Deciderà chi è da Milan. Sarà il primo referente di Boban e Maldini». Così il quotidiano alla vigilia di Milan-Sampdoria.