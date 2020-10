Corriere dello sport- Brahim Diaz pensa allo scudetto

Corriere sport, internamente a pag 15 l’intervista rilasciata da Brahim Diaz a Sportmediaset, dalla quale esce bene la parola scudetto

CI PROVEREMO- «È chiaro che per lo scudetto ci proveremo. È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Ibra ha fatto la differenza e continua a farla, è una grande persona, ha molta attenzione verso di me e mi da tanti consigli».