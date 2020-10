Brahim Diaz: «Un piacere aiutare la squadra con i miei gol. Scudetto? Ci proveremo»

Il trequartista rossonero Brahim Diaz ha parlato del momento positivo personale e di squadra dopo la vittoria contro lo Sparta Praga

Un’importante vittoria europea, ieri contro lo Sparta Praga, e un gol segnato, il terzo stagionale. Non poteva iniziare meglio l’avventura in rossonero per Brahim Diaz. Il trequartista rossonero, gioiello in rampo di lancio nella scuderia di Pioli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset:

«È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è sempre un piacere. Li ho sempre fatti, ma ora è più facile con l’aiuto di tutti»

Su Ibra – «È una grande persona, ha molte attenzioni nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo stretto»

Sullo scudetto – «Vediamo di partita in partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Ci proveremo? Chiaro».