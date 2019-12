Il Milan starebbe pensando al vice Ibrahimovic con Petagna come primo nome sulla lista, ma prima bisogna vendere Piatek

Come riportato da Il Corriere della Sera il Milan starebbe pensando al vice Ibra con l’idea di far giocare assieme lo svedese con Leao e un giocatore pronto a subentrare a partita in corso. Il nome in cima alla lista pare essere quello di Petagna.

Per il centroavanti della Spal sarebbe un ritorno al Milan dopo aver giocato in Primavera e 5 presenze con la prima squadra.