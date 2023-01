Cori razzisti verso Umtiti e Banda: interviene anche Infantino

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha voluto esprimere la sua solidarietà per Umtiti e Banda del Lecce dopo i cori razzisti ricevuti

«Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo forte e chiaro: no al razzismo, possa la stragrande maggioranza dei tifosi alzarsi per mettere a tacere tutti i razzisti una volta per tutte».