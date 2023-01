Coppa Italia, le qualificate ai quarti di finale

Ottavi di Coppa Italia quasi terminati, ecco il quadro delle qualificate ai quarti di finale dopo le partite con il tabellone

Due settimane di Coppa Italia, ecco il quadro delle qualificate ai quarti di finale dopo le prime partite con il tabellone.

Nella prima partita giocata, martedì 10 gennaio, l’Inter supera a fatica il Parma ai tempi supplementari. Juric porta avanti gli emiliani, poi raggiunti all’88 da Lautaro. E’ Acerbi a regalare il passaggio del turno ai nerazzurri al 110′. Nerazzurri che affronteranno la vincente di Atalanta-Spezia.

Nella seconda partita il Torino riesce, a sorpresa, a eliminare il Milan a San Siro. Il gol di Adopo nel secondo tempo supplementare sancisce il passaggio del turno ai granata dopo una partita combattuta.

Nelle ultime partite della settimana sono andate avanti Fiorentina e Roma. Un gol per parte per le due formazioni che hanno avuto la meglio rispettivamente di Sampdoria e Genoa. Una rete di Barak per la Viola e una di Dybala per i giallorossi per approdare ai quarti di finale.

Questa settimana avanti la Cremonese (superato il Napoli a sorpresa ai rigori) e l’Atalanta, che ha superato con un netto 5-2 il malcapitato Spezia al Gewiss Stadium. Alla Lazio basta la rete di Felipe Andersonm per regolare il Bologna. Nell’ultimo match degli ottavi di finale la Juventus riesce a superare il Monza per 2-1, decisivo Chiesa.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE