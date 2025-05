Coppa Italia Milan, non c’è solo il trofeo a far gola ai rossoneri! Tutte le cifre dell’eventuale vittoria

Coppa Italia Milan, il trofeo e non solo: ecco quanto guadagnerebbero i rossoneri dalla vittoria questa sera contro il Bologna

La finale della Coppa Italia tra Milan e Bologna si disputerà stasera allo Stadio Olimpico di Roma, con in palio un trofeo importante per entrambe le squadre. Secondo le stime di Calcio&Finanza, il montepremi per la vittoria della Coppa Italia sarebbe di circa 4,4 milioni di euro, più l’incasso dai botteghini. L’accesso alla finale garantirebbe comunque un introito di almeno 1,9 milioni di euro per il finalista perdente.

Ecco le cifre previste per ogni turno della competizione ¹ ²:

Raggiungimento degli ottavi di finale: 400.000 euro

Raggiungimento dei quarti di finale: 800.000 euro

Raggiungimento della semifinale: 1,5 milioni di euro

Finalista perdente: 1,9 milioni di euro

Vittoria in finale: 4,4 milioni di euro

Considerando le cifre sopra, la vincitrice della Coppa Italia incasserebbe complessivamente circa 7,1 milioni di euro, mentre la finalista perdente si accontenterebbe di 4,6 milioni di euro. Queste cifre potrebbero variare in base ai contratti televisivi che saranno finalizzati a fine stagione. La partita tra Milan e Bologna si giocherà alle 21:00 CEST allo Stadio Olimpico di Roma