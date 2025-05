Coppa Italia Milan, Bertolucci non ha dubbi: «Vincerla sarebbe un brodino e non salverebbe la stagione». Poi svela l’aneddoto su Sinner

Coppa Italia Milan, Paolo Bertolucci, ex tennista e noto tifoso rossonero, ha parlato dell’ultimo atto della competizione in programma questa sera

Con gli Internazionali di Roma in corsa e la finale di Coppa Italia di questa sera Tuttosport ha intervistato l’ex leggenda del tennis italiano Paolo Bertolucci, grande tifoso del Milan. Di seguito le sue parole sulla partita e la stagione dei rossoneri.

SE LA VITTORIA SALVEREBBE LA STAGIONE – «Un brodino, perché il Milan non può essere ottavo o nono in campionato, proprio no».

LA COPPA DAL 2003 – «Vero, vero… Ma perché prima eravamo impegnati in cose un po’ più di alto livello e quindi la Coppa Italia era messa al terzo posto per importanza. Siccome concorrevamo sempre per vincere Champions e scudetto, la Coppa Italia veniva giocata un po’ per modo di dire. Invece adesso, da lì si capisce tutto, non siamo più in gara per gli altri obiettivi e tutte le nostre energie sono messe nella Coppa Italia».

CON SINNER HA MAI PARLATO DI MILAN – «Io no, ma lui ha in squadra Vagnozzi che è interista. E quindi ha risolto i problemi personali ma non quelli… di cuore sportivo e questo non lo può certo far vivere tranquillo».

