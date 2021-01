Coppa Italia, giudice sportivo: una giornata a Ibra e Lukaku

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di Coppa Italia: ecco chi sarà squalificato per le semifinali

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo che si sono giocate tutte le partite dei quarti di Coppa Italia. Il comunicato.

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

KESSIE Franck Yannick (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).