Tutte le informazioni sui biglietti e sullo svolgimento della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, riportate da Sport Mediaset.

PREZZI E MODALITÀ DI VENDITA – Bologna e Milan decideranno in autonomia le fasi di vendita: dovrebbero essere privilegiati gli abbonati e i possessori di Fidelity Card, dovesse restare una disponibilità di tagliandi andranno in vendita libera nell’ultima fase. I prezzi non sono ancora stati fissati, ma non dovrebbero discostarsi troppo da quelli degli anni passati. Si va dai 30-35 euro della curva, passando ai 55-60 dei distinti, ai 130 della Tevere laterale, ai 170 della Tevere, ai 180 della Monte Mario laterale, fino ai 220 della Monte Mario. Ai tifosi del Bologna dovrebbe essere riservata la Curva Nord, quella di solito occupata dalla Lazio, e le zone adiacenti dei distinti e delle tribune. I tifosi del Milan dovrebbero invece accomodarsi in Curva Sud, quella della Roma, e nei settori vicini, così da avere uno stadio equamente diviso a metà. La Lega Serie A prevede una finale da tutto esaurito.

La mattina del giorno prima della finale le due squadre saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato saluterà tecnici, giocatori e dirigenti. Nel pomeriggio le squadre saranno all’Olimpico per le conferenze stampa. Curiosamente, Milan e Bologna si affronteranno anche pochi giorni prima nella 36ª giornata di Serie A: la partita di San Siro, al momento prevista per domenica 11 maggio, dovrebbe essere anticipata a venerdì 9 alle 20.45.Il direttore di gara della finale di Coppa Italia sarà ufficializzato lunedì 12 maggio. Il trofeo invece raggiungerà Roma nella mattina di martedì 14 maggio a bordo di un Frecciarossa e accompagnato dalle Legends della Lega Serie A, tra cui ci saranno: Christian Vieri, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Leonardo Bonucci, Luca Toni, Roberto Donadoni, Ciro Ferrara e Cristian Brocchi.La finale si giocherà con un pallone speciale realizzato da Puma. Prima del fischio d’inizio, uno show spettacolare sponsorizzato da Philadelphia intratterrà il pubblico con musica, ballerini, effetti speciali e coreografie mozzafiato. Dopo la premiazione, sono previsti i fuochi d’artificio.